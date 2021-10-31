Болдуин рассказал о дружбе с погибшей кинооператором

Американский актёр Алек Болдуин рассказал о дружеских взаимоотношениях с кинооператором Галиной Хатчинс, погибшей на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом пишет Associated Press.

«Она была моим другом», — передаёт агентство слова Болдуина.

По его словам, они были «очень хорошо отлаженной командой», перед тем как случилась эта смертельная трагедия.

Актёр также сообщил, что поддерживает общение с мужем Хатчинс и предлагает свою поддержку их семье.

Ранее сообщалось, что Болдуин случайно выстрелил в оператора, в результате чего она скончалась, и ранил режиссёра на съёмках фильма. Позднее стало известно, что коллеги Болдуина заверили его в отсутствии боевых патронов в пистолете.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».