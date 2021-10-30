Глава Суверенного совета счёл некорректным называть события в Судане военным переворотом

Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в беседе с РИА Новости назвал некорректной оценку произошедших в стране событий как военного переворота.

25 октября стало известно о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука и ряда чиновников.

Как пишет агентство, глава переходного Суверенного совета Судана аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны.

По его словам, военное руководство ожидало реакции стран региона и мира, так как «значительной части СМИ нельзя доверять и они ненадёжны». Он добавил, что некоторые факты «до сих пор неизвестны» многим.

«Те, кто считает это переворотом, неправы, так как мы у власти — а мы также должны были смениться в результате переворота. То, что случилось, — это исправление пути и исправление переходного периода, а те, кто считает это переворотом, могут посчитать переворотом и любое корректирующее движение в правительстве, например 12 апреля (2019 года. — RT)», — сказал аль-Бурхан.

Ранее в Кремле заявили, что суданцы должны разобраться с происходящим в стране самостоятельно — Россия желает, чтобы это произошло как можно скорее.