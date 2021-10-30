Власти Гаити направили Ямайке запрос на выдачу подозреваемого в убийстве президента

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Власти Гаити направили Ямайке официальный запрос на выдачу одного из главных подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза.

«МИД Гаити официально просит правительство Ямайки выдать господина Марио Антонио Паласиоса, чтобы он предстал перед гаитянским правосудием в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза», — приводит выдержки из документа местное издание Le Nouvelliste.

Гражданина Колумбии Паласиоса задержали на прошлой неделе на территории Ямайки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Гаити предъявила премьер-министру страны Ариэлю Анри обвинение по делу об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза.

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