Российские военные вернулись в пункты постоянной дислокации в Таджикистане

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Военнослужащие Центрального военного округа, участвовавшие в учениях стран ОДКБ, вернулись в пункты постоянной дислокации.

«Военнослужащие Центрального военного округа, задействованные в совместных учениях в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вернулись в пункты постоянной дислокации с полигонов Харб-Майдон и Момирак. Подразделения совершили марш комбинированным способом по различным маршрутам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.

В ведомстве добавили, что в переброске войск и военной техники были задействованы транспортные самолёты Воздушно-космических сил России, вертолёты авиационной группы 201-й военной базы.

Ранее сообщалось, что командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил о завершении учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2021» в Таджикистане.

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