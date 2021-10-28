Власти Японии выразили обеспокоенность военной модернизацией КНР

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Заместитель генсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки заявил, что в стране обеспокоены наращиванием военной мощи Китая и возрастанием его военной активности.

«Мы наблюдаем активное развитие в Китае технологий гиперзвукового и ядерного вооружения... способных преодолеть противоракетную оборону», — передаёт РИА Новости заявление Исодзаки.

Он подчеркнул, что Япония и другие страны Восточной Азии всерьёз обеспокоены вопросом безопасности «в связи со стремительным укреплением военного потенциала Китая и расширением его военной активности».

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня.

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