Власти Японии выразили обеспокоенность военной модернизацией КНР
«Мы наблюдаем активное развитие в Китае технологий гиперзвукового и ядерного вооружения... способных преодолеть противоракетную оборону», — передаёт РИА Новости заявление Исодзаки.
Он подчеркнул, что Япония и другие страны Восточной Азии всерьёз обеспокоены вопросом безопасности «в связи со стремительным укреплением военного потенциала Китая и расширением его военной активности».
Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня.