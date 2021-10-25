Sky News: несколько демонстрантов получили огнестрельные ранения в Судане

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В Министерстве информации Судана сообщили о ранении нескольких протестующих перед зданием Главного командования армии.
Sky News: несколько демонстрантов получили огнестрельные ранения в Судане
  • © AP Photo/Marwan Ali

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News Arabia.

«Министерство информации Судана: несколько раненых в результате стрельбы по демонстрантам перед Главным командованием армии», — говорится в сообщении телеканала.

По информации Al Arabiya, помещённый под домашний арест суданский премьер Абдалла Хамдок ранее призвал граждан страны выйти на улицы и «защитить революцию». 

Как пишет Al Jazeera, военнослужащие «увезли премьер-министра в неизвестное место» после того, как он был взят под домашний арест.

Кроме того, сообщалось об аресте ещё ряда министров и губернатора Хартума.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT не исключил, что за силами, «которые захватили власть», могут стоять «внешние акторы, имеющие свои интересы».

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