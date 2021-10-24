Премьер Японии намерен посетить конференцию ООН по климату

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В Японии согласовывают визит премьер-министра страны Фумио Кисиды на конференцию ООН в Глазго, посвящённую климату.

Об этом сообщает телеканал NHK.

В случае положительного решения участие Кисиды в международной конференции станет его первой поездкой за рубеж в должности японского премьера.

По словам политика, Токио необходимо продемонстрировать позицию государства по глобальному потеплению и популяризировать идею углеродно-нейтрального общества.

В 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия, примут участие более 120 лидеров государств.

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