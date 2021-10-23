Британские военные вывезли 102 афганских беженца из граничащих с Афганистаном стран

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Военные Великобритании эвакуировали из граничащих с Афганистаном государств 102 беженца, которым ранее удалось покинуть территорию страны.

Как сообщает ТАСС, среди эвакуированных — афганские переводчики и консультанты, помогавшие британским военным в ходе осуществления миссии НАТО в Афганистане, члены их семей, а также обладатели гражданства Великобритании.

Отмечается, что вывоз афганцев из сотрудничающих с Соединённым Королевством третьих стран продолжится в ближайшие недели. 

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.

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