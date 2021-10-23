Британские военные вывезли 102 афганских беженца из граничащих с Афганистаном стран
Как сообщает ТАСС, среди эвакуированных — афганские переводчики и консультанты, помогавшие британским военным в ходе осуществления миссии НАТО в Афганистане, члены их семей, а также обладатели гражданства Великобритании.
Отмечается, что вывоз афганцев из сотрудничающих с Соединённым Королевством третьих стран продолжится в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.