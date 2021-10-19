Греция, Кипр и Египет подписали меморандум о связи своих энергосистем. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита глав трёх государств.

«Проект укрепляет наше экономическое сотрудничество и безопасность энергоснабжения не только участвующих стран, но и Европы», — цитирует меморандум ТАСС.

Отмечается, что проект поможет ускорить развитие Восточно-Средиземноморского энергетического коридора и создать альтернативный источник энергоснабжения для Европы.

Следующий трёхсторонний саммит состоится в Египте в 2022 году.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает повышение цен на энергоресурсы в Европе геополитической проблемой.

Как отмечали в Кремле, западные допустили совершили просчёт по вопросу о переходе на альтернативные источники энергии, однако не могут этого признать, иначе «их прогонят».