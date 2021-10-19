«Рёнхап»: КНДР испытала баллистическую ракету малой дальности

Южная Корея полагает, что КНДР провела испытание баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителей совета национальной безопасности страны.

По данным агентства, представители совета национальной безопасности Южной Кореи выразили «чрезвычайное разочарование» тем фактом, что КНДР продолжает осуществлять ракетные пуски.

Как отмечается, КНДР проводит испытания в то время, как ведущие мировые державы проводят консультации по стабилизации ситуации и установлению мира на Корейском полуострове.

Ранее появилась информация, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Позднее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.