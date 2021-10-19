В Минобороны Японии назвали ракетные пуски КНДР угрозой для всего мира

Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи представляют серьёзную угрозу для международного сообщества, в том числе для Японии. Такое мнение выразил глава японского Министерства обороны Нобуо Киси.

«Начиная с мая 2019 года Северная Корея проводит частые ракетные испытания. Очевидно, что целью этого является усовершенствование ракетных технологий», — цитирует РИА Новости Киси.

Он подчеркнул, что продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьёзной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию.

Министр также сказал, что в связи с ракетными испытаниями «распорядился продолжать сбор и анализ информации, а также принять все возможные меры предосторожности».

Ранее появилась информация, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Позднее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществлённым запуском двух баллистических ракет в сторону Японского моря.