В Минобороны Японии назвали ракетные пуски КНДР угрозой для всего мира

Короткая ссылка
Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи представляют серьёзную угрозу для международного сообщества, в том числе для Японии. Такое мнение выразил глава японского Министерства обороны Нобуо Киси.

«Начиная с мая 2019 года Северная Корея проводит частые ракетные испытания. Очевидно, что целью этого является усовершенствование ракетных технологий», — цитирует РИА Новости Киси.

Он подчеркнул, что продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьёзной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию.

Министр также сказал, что в связи с ракетными испытаниями «распорядился продолжать сбор и анализ информации, а также принять все возможные меры предосторожности».

Ранее появилась информация, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Позднее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществлённым запуском двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить