В Берлине 46 полицейских пострадали в ходе расселения сквота

По меньшей мере 46 сотрудников полиции Берлина пострадали в результате операции по выселению левых активистов из незаконно занятого дома.

«В общей сложности сотрудники полиции в рамках операции по расселению временно задержали 76 человек. За все время проведения операции 46 правоохранителей получили ранения, двое из них были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей», — приводит РИА Новости сообщение берлинской полиции.

Сквот «Кёпи» расположен по адресу Копёникерштрассе, 137. Здание и прилегающий дворик были захвачены левыми активистами из Западного Берлина в 1990 году.