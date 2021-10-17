В Госдепе осудили эскалацию ситуации в Йемене со стороны хуситов
«США осуждают эскалацию со стороны хуситов вокруг Мариба, что демонстрирует вопиющее пренебрежение безопасностью гражданских лиц. Хуситы препятствуют движению людей и доставке гуманитарной помощи», — приводит ТАСС заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Он отметил, что хуситы усугубляют тяжёлую гуманитарную ситуацию и заставляют жителей Йемена покидать свои дома.
«США призывают хуситов немедленно разрешить безопасный проход для мирного населения, раненых, доставку необходимой для спасения жизней помощи», — добавил Прайс.
Ранее сообщалось, что США осудили атаку хуситов на международный аэропорт имени короля Абдаллы в городе Джизан в Саудовской Аравии, в результате которой пострадали люди.