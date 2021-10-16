Террористы совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.