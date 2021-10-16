Три человека погибли в результате землетрясения на острове Бали
«По меньшей мере три человека погибли, ещё семеро получили травмы», — приводит агентство сообщение начальника оперативного отдела Геде Адхи Тианы Путры.
По его словам, пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения.
Сотрудник полиции отметил, что в результате подземных толчков были разрушены несколько домов. Кроме того, сошли оползни.
Ранее сообщалось, что на острове Бали было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.