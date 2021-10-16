Три человека погибли в результате землетрясения на острове Бали

На индонезийском острове Бали в результате сильного землетрясения погибли как минимум три человека, ещё семь пострадали. Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные полиции.

«По меньшей мере три человека погибли, ещё семеро получили травмы», — приводит агентство сообщение начальника оперативного отдела Геде Адхи Тианы Путры.

По его словам, пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения.

Сотрудник полиции отметил, что в результате подземных толчков были разрушены несколько домов. Кроме того, сошли оползни.

Ранее сообщалось, что на острове Бали было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.