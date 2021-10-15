Россия и Швейцария договорились об автомобильных грузоперевозках на безразрешительной основе

Россия и Швейцария договорились об осуществлении двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок на безразрешительной основе. Об этом сообщило Министерство транспорта России.

«Протокол устанавливает безразрешительный порядок осуществления двусторонних и транзитных перевозок грузов», — говорится в сообщении на сайте Минтранса.

Соглашение укрепит торгово-экономические связи между Россией и Швейцарией и повлияет на увеличение спроса на транспортные услуги со стороны населения и экономик двух стран, дополняют в ведомстве.

Документ подписали заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев и посол Швейцарии в России Кристина Марти Ланг.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут беспрепятственно проехать на территорию Швейцарии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, признанного Евросоюзом.