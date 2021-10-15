В ФРГ предложили новые санкции против Минска из-за ситуации с мигрантами

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В Германии изучают возможность введения новых санкций против властей Белоруссии из-за сложившейся ситуации с мигрантами на границе с ЕС, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
В ФРГ предложили новые санкции против Минска из-за ситуации с мигрантами
  • AP

«Мы находимся в тесном контакте с институтами и государствами ЕС по теме беженцев на границе с Белоруссией. Мы регулярно проводим анализ возможного использования имеющихся у нас инструментов, в том числе санкций, чтобы способствовать изменению поведения властей Белоруссии», — приводит её слова РИА Новости.

На прошлой неделе Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».

Нижняя палата парламента Польши ранее утвердила проект закона о строительстве ограждения на границе с Белоруссией для защиты от нелегальной миграции.

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