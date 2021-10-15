В Совфеде высказались о предвзятом отношении к «Спутнику V» в Европе

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT в ответ на заявление депутата Европарламента от Чехии Катержины Конечны о проблемах с сертификатами, с которыми сталкиваются жители Европы, привитые российской вакциной «Спутник V», отметил, что это пример недобросовестной конкуренции.

«Это недобросовестная конкуренция, потому что «Спутник V» прошёл испытания в разных странах. Например, такие страны, как Аргентина, детально изучают эффективность «Спутника V» и подчёркивают очень высокую эффективность нашей вакцины», — заявил сенатор.

По его словам, в Евросоюзе, США и ряде других стран «на болезни зарабатывают деньги».

«С учётом того, что «Спутник V» не только эффективен, но ещё и значительно ниже по цене относительно других вакцин. При этом жертвуют здоровьем людей. Многие люди, если бы была возможность выбора, прививались бы «Спутником V», считая, что он очень высокого качества. Но такой возможности не дают», — заключил Цеков.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна попросила Еврокомиссию прокомментировать ситуацию по поводу «постепенной экспертизы» вакцины «Спутник V» со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Как пояснила евродепутат, граждане Евросоюза и не входящих в объединение стран, вакцинированные «Спутником V», сталкиваются с суровыми ограничениями из-за невозможности получить европейский ковид-сертификат.