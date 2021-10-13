Товарооборот России и КНР вырос на 29,8% за три квартала 2021 года

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По итогам первых трёх кварталов 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,8% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Товарооборот за первые три квартала в нынешнем году составил $102,529 млрд. При этом экспорт из Китая в Россию за указанный период вырос на 32,4% в годовом выражении, а из России в Китай — на 27,6%.

Товарооборот между странами за сентябрь составил $13,468 млрд, показатели экспорта из КНР в Россию достигли отметки в $6,601 млрд, а импорт из России в КНР — $6,867 млрд.

Российский президент Владимир Путин ранее предположил, что товарооборот между Китаем и Россией к 2024 году можно увеличить до $200 млрд.

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