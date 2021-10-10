В Берлине в 2022 году пройдёт Всемирный конгресс против смертной казни

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас по случаю Всемирного дня борьбы со смертной казнью анонсировал проведение в 2022 году в Берлине Всемирного конгресса против смертной казни.

В своём заявлении глава немецкого внешнеполитического ведомства назвал смертную казнь жестоким и необратимым наказанием, которое нарушает право на жизнь и несовместимо с человеческим достоинством.

«Несмотря на международную тенденцию к приостановке и отмене смертной казни, её придерживаются более 50 государств, и лишь некоторые из них несут ответственность за подавляющее большинство казней. Наша цель — окончательно избавиться от этого пережитка прошлого», — приводит слова Мааса РИА Новости.

В ФРГ планируют в 2022 году собрать представителей правительства разных стран на крупнейшем международном форуме по соответствующей теме в Берлине — это будет 8-й Всемирный конгресс против смертной казни.

В Белоруссии ранее предложили провести отдельный референдум по вопросу смертной казни.

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