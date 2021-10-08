Новый премьер Японии назвал условие заключения мирного договора с Россией

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Мирный договор с Россией не может быть подписан без урегулирования территориального спора, заявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Новый премьер Японии назвал условие заключения мирного договора с Россией
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon

«Без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора», — цитирует РИА Новости слова Кисиды на сессии парламента.

Он отметил, что намерен работать над разрешением территориального вопроса Курильских островов.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что правительство Японии намерено продолжить вести активный диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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