SVT: автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции

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Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана погибли в результате столкновения их автомобиля с грузовиком, сообщает телеканал SVT.

Отмечается, что, по данным телеканала, обе машины после столкновения загорелись.

Водитель грузовика получил серьёзные травмы.

Столкновение произошло недалеко от населённого пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции.

Вилкс являлся автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда.

19 июля датский художник Курт Вестергор, получивший известность после создания скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, скончался на 87-м году жизни.

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