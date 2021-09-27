Жених принцессы Мако прибудет в Японию из США для подготовки к свадьбе

Жених японской принцессы Мако Кей Комуро должен прибыть 27 сентября в Японию из США для подготовки к свадьбе на фоне публичных споров о финансах.

Об этом сообщает Kyodo.

Предполагается, что Комуро проведёт совместную пресс-конференцию со старшей племянницей японского императора Нарухито и императрицы Масако принцессой Мако после карантина.

По информации издания, пара планирует пожениться в октябре и впоследствии переехать в США, где супруг члена японской императорской семьи будет работать в юридической фирме.

О помолвке внучки императора Акихито принцессы Мако с её бывшим однокурсником Кэем Комуро стало известно в сентябре 2017 года. Пара познакомилась во время учёбы в университете в Токио.