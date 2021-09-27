Хайко Маас получил прямой мандат в бундестаге

Глава МИД ФРГ, социал-демократ обошёл министра экономики и энергетики, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Петера Альтмайера в избирательном округе Саарлуи и получил прямой мандат в бундестаге.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные голосования местной избирательной комиссии.

В результате голосования Маас получил поддержку 36,7% избирателей, в то время как Альтмайер набрал 28% голосов. Отмечается, что это была единственная общенациональная дуэль за мандат в бундестаг между двумя главами федеральных ведомств.

Генсекретарь социал-демократической партии (СДП) Германии Ларс Клингбайль ранее выразил уверенность в том, что партия получила мандат на формирование кабмина страны.