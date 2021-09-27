Премьер Испании поздравил СДП с результатами выборов в ФРГ

Премьер Испании, глава Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию (СДП) Германии с результатами на выборах в ФРГ.

«Поздравления Олафу Шольцу и СДПГ с прекрасными результатами. Испания и Германия продолжат работать вместе для более сильной Европы и за справедливое и зелёное восстановление, которые никого не оставит позади», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Генсекретарь СДПГ Ларс Клингбайль ранее выразил уверенность в том, что партия получила мандат на формирование кабмина страны.

Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывают, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.