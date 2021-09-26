В США расследуют инцидент со сходом с рельсов поезда в Монтане
Об этом сообщается в аккаунте Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США в Twitter.
«NTSB направляет следственную группу для расследования инцидента со сходом с рельсов поезда компании Amtrak. Команда будет базироваться в городе Грейт-Фолс в Монтане», — говорится в заявлении.
Инцидент с пассажирским поездом, курсирующим между Сиэтлом и Чикаго, произошёл в округе Либерти примерно в 1,6 км от Джоплина.
По информации CBS News погибли три человека.