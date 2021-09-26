В США расследуют инцидент со сходом с рельсов поезда в Монтане

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Американский регулятор начал расследование инцидента с пассажирским поездом компании Amtrak в штате Монтана.

Об этом сообщается в аккаунте Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США в Twitter.

«NTSB направляет следственную группу для расследования инцидента со сходом с рельсов поезда компании Amtrak. Команда будет базироваться в городе Грейт-Фолс в Монтане», — говорится в заявлении.

Инцидент с пассажирским поездом, курсирующим между Сиэтлом и Чикаго, произошёл в округе Либерти примерно в 1,6 км от Джоплина.

По информации CBS News погибли три человека.

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