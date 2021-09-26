США выразили соболезнования Франции в связи с гибелью военного в Мали

Госдепартамент США выразил соболезнования Франции в связи со смертью военнослужащего в результате боестолкновения с террористами в Мали.

«Соединённые Штаты решительно осуждают нападение боевиков, которое привело в пятницу к гибели французского военного близ Госси на севере Мали... США выражают соболезнования народу Франции», — говорится в тексте заявления пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

О гибели французского военнослужащего в ходе боестолкновения с террористами в Мали стало известно из заявления Елисейского дворца в пятницу, 24 сентября.

В июле было совершено покушение на президента переходного периода Мали Ассими Гоиту. Напавших удалось задержать, глава государства не пострадал.