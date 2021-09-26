Трамп указал на официальное признание его связей с Россией обманом

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты расследования американского спецпрокурора Джона Дарема стали официальным опровержением «придуманных демократами» и Хиллари Клинтон обвинений в его адрес в тайных связях с Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

«Расследование истории с Россией показало, что она была полным обманом и была придумана Хиллари Клинтон и демократами. Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живёт — ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом», — сказал бывший американский государственный лидер на митинге в Джорджии.

В сентябре спецпрокурор США Джон Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией бывшего президента США Дональда Трампа и банком в России.