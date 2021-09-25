В США военнослужащая подверглась нападению беженцев из Афганистана

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В штате Нью-Мексико на базе Вооружённых сил США несколько афганских беженцев совершили нападение на военнослужащую.

«ФБР ведёт расследование по факту обращения военнослужащей США о нападении на неё группы афганских беженцев», — сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что на базе введены дополнительные меры безопасности, в том числе усиленные патрули, дополнительное освещение и система взаимоподдержки.

Информации о личностях подозреваемых пока нет.

В августе в США задержали двух граждан Мьянмы за «подготовку нападения» на дипломата.

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