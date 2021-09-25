В США военнослужащая подверглась нападению беженцев из Афганистана
«ФБР ведёт расследование по факту обращения военнослужащей США о нападении на неё группы афганских беженцев», — сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что на базе введены дополнительные меры безопасности, в том числе усиленные патрули, дополнительное освещение и система взаимоподдержки.
Информации о личностях подозреваемых пока нет.
В августе в США задержали двух граждан Мьянмы за «подготовку нападения» на дипломата.