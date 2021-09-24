В Польше началась регистрация медиков и лиц старше 50 лет на третью дозу вакцины от COVID-19

В Польше началась регистрация желающих получить третью дозу вакцины против коронавируса среди медиков и граждан старше 50 лет.

Как пишет «Польское радио», об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

«На третью дозу могут записываться лица старше 50 лет, при условии что с момента последней прививки прошло полгода», — отметил он.

По последним данным, в Польше вакцинированы свыше 37 млн человек, из которых полностью, то есть однофазной вакциной Johnson & Johnson или двумя дозами других сертифицированных в ЕС вакцин, более 19 млн 340 тыс.