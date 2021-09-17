В Мельбурне прошла акция против коронавирусных ограничений

В австралийском Мельбурне прошла акция протеста против ограничений, введённых в рамках мер борьбы с пандемией коронавируса, сообщает телеканал 9News​​​​.

«Десятки строителей перекрыли основные дороги Мельбурна в знак протеста против новых коронавирусных ограничений», — сообщает телеканал.

В рамках акции они вынесли на центральные улицы города стулья и перекрыли движение общественного транспорта.

Сотрудники правопорядка окружили собравшихся, но задержаний производить не стали.

В августе сообщалось, что в австралийском Сиднее на месяц продлили карантин в связи со вспышкой COVID-19.

Ранее стало известно, что свыше 40% жителей Австралии старше 16 лет полностью вакцинировались от новой коронавирусной инфекции.