США и Австралия призвали Китай к шагам по обеспечению стабильности в ядерном вопросе

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США и Австралия призвали КНР совершить шаги по обеспечению стабильности и прозрачности в вопросах, связанных с ядерным оружием.

«Руководители (внешнеполитических и оборонных ведомств Австралии и США. — RT) призвали КНР предпринять шаги для продвижения стабильности и прозрачности в сфере ядерного оружия», — говорится в заявлении США и Австралии, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

Такое заявление было обнародовано по итогам переговоров глав МИД и Минобороны двух государств.

Отмечается, что США и Австралия также приветствуют диалог по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал планы по военному сотрудничеству с Австралией.

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