США и Австралия призвали Китай к шагам по обеспечению стабильности в ядерном вопросе
«Руководители (внешнеполитических и оборонных ведомств Австралии и США. — RT) призвали КНР предпринять шаги для продвижения стабильности и прозрачности в сфере ядерного оружия», — говорится в заявлении США и Австралии, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.
Такое заявление было обнародовано по итогам переговоров глав МИД и Минобороны двух государств.
Отмечается, что США и Австралия также приветствуют диалог по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал планы по военному сотрудничеству с Австралией.