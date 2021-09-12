Пушков прокомментировал слова экс-посла США на Украине о «разрушительных санкциях»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести санкции против России в случае «агрессии» в отношении Украины.

По его словам, Хербст «слишком сильно переживает» за Украину.

«Всё-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придёт в голову?» — написал Пушков в Telegram.

Как подчеркнул сенатор, Украина в своём нынешнем состоянии «не нужна ни НАТО, ни ЕС».

Пушков назвал угрозы Хербста «сотрясением воздуха».

Бывший посол США на Украине ранее пригрозил России «серьёзными санкциями» в случае «агрессии» в отношении украинской стороны.

По словам американского дипломата, эти санкции «смогут просто разрушить» российскую экономику.