Press TV: Иран не предоставит МАГАТЭ видеозаписи с ядерных объектов
Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.
«Во время визита Гросси в Тегеран (ситуация с. — RT) доступом МАГАТЭ к данным на ядерных объектах Ирана не изменится, у агентства по-прежнему не будет доступа к записям с камер наблюдения», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Рафаэль Гросси приедет в Тегеран вечером 11 сентября.