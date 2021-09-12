Press TV: Иран не предоставит МАГАТЭ видеозаписи с ядерных объектов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получит доступ к данным с камер наблюдения, установленных на ядерных объектах Ирана, во время визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси в Тегеран.

Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

«Во время визита Гросси в Тегеран (ситуация с. — RT) доступом МАГАТЭ к данным на ядерных объектах Ирана не изменится, у агентства по-прежнему не будет доступа к записям с камер наблюдения», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Рафаэль Гросси приедет в Тегеран вечером 11 сентября.