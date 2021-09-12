Press TV: Иран не предоставит МАГАТЭ видеозаписи с ядерных объектов

Короткая ссылка
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получит доступ к данным с камер наблюдения, установленных на ядерных объектах Ирана, во время визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси в Тегеран.

Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

«Во время визита Гросси в Тегеран (ситуация с. — RT) доступом МАГАТЭ к данным на ядерных объектах Ирана не изменится, у агентства по-прежнему не будет доступа к записям с камер наблюдения», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Рафаэль Гросси приедет в Тегеран вечером 11 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить