Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации после произошедшего в этой стране военного переворота.

Об этом сообщил Совет мира и безопасности Африканского союза.

«Совет… решил отстранить Гвинейскую Республику от всех видов деятельности и (членства во. — RT) всех руководящих органах АС», — говорится в сообщении совета в Twitter.

В ходе краткосрочных боестолкновений в начале сентября власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя. Президент страны был задержан.

В МИД России заявили об отсутствии инцидентов с россиянами в Гвинее на фоне госпереворота.