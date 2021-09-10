Африканский союз приостановил членство Гвинеи

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Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации после произошедшего в этой стране военного переворота.
Африканский союз приостановил членство Гвинеи
  • Reuters

Об этом сообщил Совет мира и безопасности Африканского союза.

«Совет… решил отстранить Гвинейскую Республику от всех видов деятельности и (членства во. — RT) всех руководящих органах АС», — говорится в сообщении совета в Twitter.

В ходе краткосрочных боестолкновений в начале сентября власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя. Президент страны был задержан.

В МИД России заявили об отсутствии инцидентов с россиянами в Гвинее на фоне госпереворота.

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