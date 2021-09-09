В МИД России высказались о возможности приёма Ирана в ШОС

Спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов высказался о возможности приёма Ирана в ШОС.

Он отметил, что «процесс вступления — это не единовременный и не разовый шаг».

Хакимов пояснил, что «есть определённая процедура, предусмотренная документами ШОС».

«Мы рассчитываем, что в Душанбе будет принято решение Совета глав государств о начале приёма Ирана в ШОС, что означает запуск переговорного процесса по согласованию документов, по которым Иран будет присоединяться к договорно-правовой базе Шанхайской организации сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил об отсутствии политических препятствий для вступления страны в ШОС.