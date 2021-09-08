Сирийский военный ранен при артобстреле в провинции Алеппо

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Сирийский военнослужащий получил ранения в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в провинции Алеппо.
Сирийский военный ранен при артобстреле в провинции Алеппо
  • © SANA / AP

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населённого пункта Дадат провинции Алеппо ранен один сирийский военнослужащий», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

По информации замруководителя центра, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористов.

Ранее в ЦПВС сообщили о гибели военного САР при обстреле в провинции Идлиб.

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