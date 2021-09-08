В ФРГ надеются, что работоспособность аэропорта в Кабуле будет восстановлена

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду, что возможность для выезда людей из Афганистана сохранится и аэропорт в Кабуле будет открыт.

«Мы ожидаем, что возможность для выезда людей сохранится... Перед нашими глазами разворачивается гуманитарный кризис, которого мы должны избежать. Мы ожидаем от «Талибана»*, что он обеспечит доступ гуманитарной помощи, открытие аэропорта в Кабуле будет для этого важным шагом, надеюсь, что это будет сделано», — приводит Интерфакс его слова.

Мааса отметил, что дальнейший ход переговоров с талибами будет зависеть от их действий.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая заявили о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.