В ФРГ надеются, что работоспособность аэропорта в Кабуле будет восстановлена
- © Mohammad Asif Khan / AP
«Мы ожидаем, что возможность для выезда людей сохранится... Перед нашими глазами разворачивается гуманитарный кризис, которого мы должны избежать. Мы ожидаем от «Талибана»*, что он обеспечит доступ гуманитарной помощи, открытие аэропорта в Кабуле будет для этого важным шагом, надеюсь, что это будет сделано», — приводит Интерфакс его слова.
Мааса отметил, что дальнейший ход переговоров с талибами будет зависеть от их действий.
Ранее в Министерстве иностранных дел Китая заявили о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.