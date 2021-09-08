Матвиенко рассказала, кто может представить Россию на инаугурации в Афганистане

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия на церемонии инаугурации правительства Афганистана может быть представлена на уровне не выше дипкорпуса.

Об этом сообщил ТАСС.

«Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», — ответила Матвиенко на вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, как и большинство других стран, намерена внимательно следить за шагами, которые предпримет новое афганское правительство.

7 сентября радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.