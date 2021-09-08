Матвиенко рассказала, кто может представить Россию на инаугурации в Афганистане
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- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
«Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», — ответила Матвиенко на вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, как и большинство других стран, намерена внимательно следить за шагами, которые предпримет новое афганское правительство.
7 сентября радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.