ВОЗ: в мире введено около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире к настоящему времени введено около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса.
ВОЗ: в мире введено около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса
  • © AP

«Всего в мире было введено 5,5 млрд доз вакцин, однако 80% из них приходится на страны с высоким и средним уровнем доходов», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что глобальная цель ВОЗ заключается в том, чтобы в каждой стране к концу сентября было вакцинировано 10% населения, к концу года — 40% населения и к середине следующего года — 70% населения. 

Также Гебрейесус заявил о необходимости продлить мораторий на бустерные (дополнительные) дозы вакцины от коронавируса до конца года.

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