Болсонару назвал задержанных митингующих политзаключёнными
«Мы не можем допустить того, чтобы один человек становился препятствием нашей демократии и угрожал нашей свободе. Необходимо сказать ему, что ещё есть время всё исправить, закрыть все свои расследования. Его время истекло. Уходи, (судья Федерального верховного суда Бразилии. — RT) Алешандри ди Морайс, довольно быть подлецом, хватит угнетать бразильский народ», — приводит ТАСС слова Болсонару, сказанные им на митинге в Сан-Паулу.
В ходе выступления он потребовал немедленно освободить всех «политзаключённых», призвал прекратить преследовать консерваторов и убрать цензуру.
В Сан-Паулу ранее прошли митинги в поддержку президента Бразилии — на проправительственные манифестации вышли около 140 тыс. человек.
Изначально организаторы акций анонсировали явку от 2 млн до 3 млн активистов.