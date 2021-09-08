Болсонару назвал задержанных митингующих политзаключёнными

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал своих сторонников, помещённых под стражу в рамках расследований о покушениях на госинституты страны и о распространении фейковых новостей, политзаключёнными.

«Мы не можем допустить того, чтобы один человек становился препятствием нашей демократии и угрожал нашей свободе. Необходимо сказать ему, что ещё есть время всё исправить, закрыть все свои расследования. Его время истекло. Уходи, (судья Федерального верховного суда Бразилии. — RT) Алешандри ди Морайс, довольно быть подлецом, хватит угнетать бразильский народ», — приводит ТАСС слова Болсонару, сказанные им на митинге в Сан-Паулу.

В ходе выступления он потребовал немедленно освободить всех «политзаключённых», призвал прекратить преследовать консерваторов и убрать цензуру.

В Сан-Паулу ранее прошли митинги в поддержку президента Бразилии — на проправительственные манифестации вышли около 140 тыс. человек.

Изначально организаторы акций анонсировали явку от 2 млн до 3 млн активистов.