The Hill: Блинкен выступит в Конгрессе по ситуации в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе выступит на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Темой обсуждения станет вывод американского военного контингента из Афганистана.

Об этом сообщает The Hill.

Первые запланированные публичные слушания с тех пор, как талибы* захватили власть в Афганистане, пройдут в Конгрессе 14 сентября. Отмечается, что в комитете приглашали выступить главу Пентагона Ллойда Остина, однако информации о его участии в мероприятии нет.

Ранее сообщалось, что из Афганистана в США эвакуированы более 120 тыс. человек.

По словам главы администрации Белого дома Рона Клейна, в Вашингтоне найдут возможность вывезти всех оставшихся в Афганистане американцев из республики, в случае, если они сами захотят уехать.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.