Замгенконсула России в Нью-Йорке раскрыл причину сокращения сотрудников консульства

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Численность сотрудников российского генерального консульства в Нью-Йорке была сокращена почти в три раза из-за политики США в вопросе выдачи виз.
Замгенконсула России в Нью-Йорке раскрыл причину сокращения сотрудников консульства
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

Об этом в комментарии ТАСС заявил заместитель генерального консула России в Нью-Йорке Вячеслав Славкин.

«У нас генконсульство сокращено по количеству дипломатов в связи с тем, что американцы не выдают визы, фактически в три раза», — сказал он, комментируя ситуацию с подготовкой к выборам в Госдуму 19 сентября.

По словам собеседника издания, несмотря на сокращение количества сотрудников, подготовка к избирательному процессу проходит в штатном режиме.

«Каких-либо проблем мы не видим. В соответствии с установленным порядком, мы проинформировали власти страны пребывания о проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности. Нам было обещано максимальное содействие в этих вопросах», — отметил Славкин.

Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников ранее заявил, что количество участников голосования на выборах в генконсульстве в Нью-Йорке может достигать 2 тыс. человек.

Участок на территории генконсульства будет открыт с 08:00 до 20:00 19 сентября.

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