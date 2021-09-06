В НАТО оценили перспективы соглашений по контролю над ядерным вооружением

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости, чтобы будущие соглашения по контролю над ядерным вооружением охватывали больше типов оружия и больше стран.
В НАТО оценили перспективы соглашений по контролю над ядерным вооружением
  • Reuters

«Нужно, чтобы будущие соглашения касались большего количества вооружений», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что, в частности, нужно обратить пристальное внимание на тактическое ядерное оружие.

Также Столтенберг добавил, что «необходимо вовлекать в договоренности больше стран, в частности, — Китай».

Ранее Столтенберг предупредил, что формирование общих Вооружённых сил ЕС ослабит НАТО и «разобщит Европу». 

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