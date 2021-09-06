Подготовлены документы для возвращения из Сирии 123 российских детей

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой подготовил документы, которые необходимы для возвращения домой с территории Сирии 123 российских детей.

«Несмотря на то что темпы возвращения детей не такие быстрые, к которым мы готовы, которые мы видим, что можем реализовать, мы будем этим заниматься до последнего вывезенного ребёнка. Сейчас 123 комплекта документов уже готовы для этих детей», — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

Она отметила, что обращения о готовности вывезти детей на родину неоднократно направлялись администрациям лагерей беженцев в Сирии.

Ранее Кузнецова рассказала о планах вывоза российских детей из Сирии.