Посольство России в Гвинее прокомментировало ситуацию в стране
«Ситуация с безопасностью в стране удовлетворительная, непосредственной угрозы посольству нет», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.
Между тем в посольстве подчеркнули, что на фоне событий в республике «обычная дипломатическая работа, конечно, нарушена».
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что китайские власти требуют от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также осудил попытку военного переворота в Гвинее и призвал освободить Конде.