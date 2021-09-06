Посольство России в Гвинее прокомментировало ситуацию в стране

Посольство России в Гвинее сообщило, что оценивает ситуацию с безопасностью в республике как удовлетворительную.

«Ситуация с безопасностью в стране удовлетворительная, непосредственной угрозы посольству нет», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Между тем в посольстве подчеркнули, что на фоне событий в республике «обычная дипломатическая работа, конечно, нарушена».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что китайские власти требуют от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также осудил попытку военного переворота в Гвинее и призвал освободить Конде.