В США проверяют вызвавших подозрение эвакуированных афганцев
Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Fox News.
«Силы безопасности... собирают биометрические данные, отпечатки пальцев, проверяют по нашим базам данных», — рассказал Милли.
По его словам, в случае если в США выявляют что-то подозрительное в отношении эвакуированных афганцев, дела таких лиц берут на заметку сотрудники ФБР и организовывают дополнительные проверки.
«Около 30 тыс. человек здесь (на базе Рамштайн в Германии. — RT) прошли процесс, я думаю, около пары сотен человек были отмечены», — сообщил американский военачальник.
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее заявил, что более 120 тыс. человек уже эвакуированы из Афганистана.