В США проверяют вызвавших подозрение эвакуированных афганцев

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Американские спецслужбы осуществляют дополнительные проверки в отношении эвакуированных афганцев, которые вызывают подозрение, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Fox News.

«Силы безопасности... собирают биометрические данные, отпечатки пальцев, проверяют по нашим базам данных», — рассказал Милли.

По его словам, в случае если в США выявляют что-то подозрительное в отношении эвакуированных афганцев, дела таких лиц берут на заметку сотрудники ФБР и организовывают дополнительные проверки.

«Около 30 тыс. человек здесь (на базе Рамштайн в Германии. — RT) прошли процесс, я думаю, около пары сотен человек были отмечены», — сообщил американский военачальник.

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее заявил, что более 120 тыс. человек уже эвакуированы из Афганистана.

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