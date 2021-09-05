AP: Байден посетит три мемориала к 20-й годовщине терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден в 20-ю годовщину терактов 11 сентября посетит все три мемориала в память о случившемся.

Об этом сообщает Associated Press.

Американский лидер посетит мемориалы памяти жертвам терактов 11 сентября в центре Нью-Йорка, в Пентагоне и на месте крушения рейса 93 компании United Airlines в Шанксвилле. Президента будет сопровождать первая леди США Джилл Байден. Позднее к главе государства присоединится вице-президент страны Камала Харрис.

В пятницу, 3 сентября, Джо Байден поручил провести обзор ряда правительственных документов, в которых отражены данные о терактах 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. Предполагается, что некоторые официальные бумаги будут опубликованы в течение полугода.