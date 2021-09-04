Начальник генштаба ВС Монголии высказался об Армейских международных играх

Начальник генерального штаба Вооружённых сил (ВС) Монголии генерал-лейтенант Довчинсурэнгийн Ганзориг высказался об Армейских международных играх.

По его словам, «АрМИ — это очень впечатляющие, интригующие, большого мирового уровня соревнования военнослужащих стран-участниц».

«Это не только влияет на качество боевой подготовки, но и на улучшение доверия между странами-участницами в этом очень быстро меняющемся мире. Я имею в виду мировую обстановку», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на международных играх «АрМИ-2021».