В ООН не фиксируют массового притока беженцев из Афганистана в Пакистан

Короткая ссылка
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев не фиксирует массового притока беженцев из Афганистана в Пакистан. Об этом заявил представитель ведомства Бабар Балох.
В ООН не фиксируют массового притока беженцев из Афганистана в Пакистан
  • Reuters

По его информации, у жителей Афганистана «по-прежнему имеется возможность для перехода в Пакистан, Иран и другие места».

Балох отметил, что перемещение граждан тщательно регулируется на границах.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. человек получили разрешение на въезд в Россию из Афганистана от посольства России.

Среди них — российские граждане афганского происхождения, студенты, обладатели ВНЖ и граждане, имеющие патент на работу в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить