В ООН не фиксируют массового притока беженцев из Афганистана в Пакистан

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев не фиксирует массового притока беженцев из Афганистана в Пакистан. Об этом заявил представитель ведомства Бабар Балох.

По его информации, у жителей Афганистана «по-прежнему имеется возможность для перехода в Пакистан, Иран и другие места».

Балох отметил, что перемещение граждан тщательно регулируется на границах.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. человек получили разрешение на въезд в Россию из Афганистана от посольства России.

Среди них — российские граждане афганского происхождения, студенты, обладатели ВНЖ и граждане, имеющие патент на работу в России.